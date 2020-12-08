Напал и ограбил: полицейские задержали подозреваемого ижевчанина Фото: pixabay.com

В Ижевске полицейские задержали 39-летнего безработного ижевчанина, который подозревается в нападении на 25-летнюю девушки. Сейчас он находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, он может получить до 10 лет лишений свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что девушка поздно вечером возвращалась домой и шла по одном из дворов на улице М.Горького. В этот момент подозреваемый напал на нее, угрожая предметом, который похож на пистолет, и заставил девушку отдать ему телефон, деньги и золото. После этого девушке удалось убежать.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить не связан ли подозреваемый с другими подобными преступлениями.

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