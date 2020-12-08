Прививку от коронавирусной инфекции можно будет поставить в 60 пунктах вакцинации в Удмуртии

Вакцинация будет проводится вакциной «Гам - КОВИД - Вак» Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии

Массовая вакцинация от коронавируса в Удмуртии начнется в начале следующего года. В республике заработает 60 пунктов, в которых можно будет поставить прививку. Они будут располагаться в районных больницах и поликлиниках городов республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вакцинация будет проводится вакциной «Гам - КОВИД - Вак», рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина. Отмечается, что данный препарат должен хранится при температуре не выше минус 18 градусов и все медучреждения уже оборудованы всем необходимым для этого. А в Республиканском центре вакцинопрофилактики подготовлена специальная морозильная камера, где будет хранится вакцина.

- На сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя: термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8-10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь. В больницах будет храниться примерно месячный запас вакцины, - говорит Елена Корякина.

Отмечается, что Удмуртия ожидает 1299 доз вакцины. Записаться на прививку не получится, ее будут делать по направлению терапевта.

- Вакцинация от коронавируса подчиняется общим стандартам любой вакцинации. Она будет проводиться в виде постепенного охвата с расширением категорий. Первая категория - это медицинские работники «красной зоны», вторая - работники образования, третья - работники служб жизнеобеспечения и так далее, - сообщила Елена Корякина.

У препарата есть некоторые противопоказания. Так она не рекомендуется лицам в возрасте до 18 и старше 60, беременным и кормящим женщинам. А также нельзя ставить прививку тем, у кого может негативная реакция организма на компоненты вакцины.

Важно отметить, что прививки будут делать бесплатно и добровольно.

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