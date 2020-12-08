Сразу семь школьников из Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе по английскому языку Фото: пресс-служба администрации города Сарапул

Семь воспитанников Сарапульского детско-юношеского центра стали победителями всероссийского интернет-конкурс по английскому языку «Halloween 2020». Его в онлайн-формате проводили сотрудники кафедры методики обучения иностранным языкам РГПУ им. А.И. Герцена Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так диплом первой степени получили: Таисия Галиахметова, Мария Крюченкова, Тимофей Кыров, Ксения Мосалева, Александр Петров, Олеся Сергеева, Даниил Шадрин.

Также благодарность получила их руководитель Наталья Алабужева.

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