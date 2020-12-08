Связывает Киров и Ижевск: первая «авторозетка» для электромобилей появилась в Глазове

В Глазове установили первую публичную станцию для электромобилей. Фото: пресс-служба администрации Глазова

В Глазове установили первую публичную станцию для электромобилей. Первые два месяца она будет работать в тестовом режиме и абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба администрации города.

- Появление станции в нашем городе связывает Киров и Ижевск для водителей электромобилей, - говорит Александр Маштаков, водитель электромобиля, поспособствовавший появлению станции зарядки в Глазове.

Вообще «авторозетки» уже есть на территории Удмуртии. Но, в сообщении администрации Глазова говорится, что большинство из них - это общедоступные бытовые розетки, а не специальные публичные станции.

- Зарядить электромобиль можно и от обычной розетки, но на полный заряд батареи в таком случае может уйти до двадцати часов. Станция, которую мы установили, раза в 2-3 мощнее, чем бытовая розетка, и способна заполнить аккумулятор за 3-7 часов, это зависит от марки электрокара и его «аппетита», - рассказывает Александр Маштаков.

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