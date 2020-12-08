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Ижевчанин украл алкоголь на 13 тысяч рублей

Его уже задержала полиция
Анна Митрофанова
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Ижевчанин украл алкоголь на 13 тысяч рублей

Ижевчанин украл алкоголь на 13 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске полиция задержала 39-летнего подозреваемого, который украл из супермаркета на улице Гагарина 14 бутылок алкоголя на сумму 13 тысяч рублей. Его искали в течение суток и теперь он находится в СИЗО, также против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что он проник внутрь, разбив окно. После чего отправился с награбленным в квартиру к своим знакомым, где они все вместе выпили содержимое бутылок. Позже их нашли при обыске сотрудники правоохранительных органов, что и стало одним из доказательств вины мужчины.

Если его вина будет доказана, то он может отправится за решетку на срок до 5 лет.

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