Хотели усыпить после смерти хозяина: ижевчанин не дал собаке умереть Фото: личный архив героев

Житель Ижевска Алексей Меркушев не дал собаке Джесси погибнуть. Он спас животное после тяжелой операции, выходил и вернул хозяевам. Эту удивительную историю главный герой рассказал «Комсомолке», а мы делимся с вами.

Джесси хотели усыпить

О судьбе Джессси Алексей узнал от сотрудницы ветклиники, куда собаку привезли усыплять. Мужчина является членом общественной организации по защите прав собственников ЖКХ, давно помогает спасать животных и поэтому к нему часто обращаются те, кто просит помощи для братьев наших меньших.

- Внутренний голос подсказывает, что нужно выехать самому. Тот, у кого первого не выдержало сердце, и бросается спасать, - комментирует мужчина.

Алексей не только дает советы, как спасти животное, но часто и сам выезжает, чтобы поймать или пристроить брошенок. Так случилось и с Джесси. Мужчина приехал в клинику, где собачке делали операцию. Она была беременна и два щенка умерли еще не родившись, их и доставали из тела собаки.

- Шансы выжить были очень малы. Собаке провели серьезную полостную операцию, все органы внутри промывали, так как случился разрыв матки, - объясняет Алексей.

В клинику собаку привезла бывшая хозяйка, муж которой скончался 9 дней назад, и она поняла, что не сможет заботится о Джесси. Поэтому женщина решила усыпить любимца. Но врач отговорила ее и сказала, что поможет найти новых хозяев.

Тогда Алексей решил забрать собаку себе. Оказалось, что до операции у нее родилось двое щенков. Мужчине пришлось взять и их. Алексей откармливал малышей детским питанием и смесями. А когда Джесси окрепла, она сама смогла их кормить.

- Она оказалась отличной мамой! - говорит Алексей. - К щенкам очень ревностно относится. При любом движении или шорохе сразу встает и бежит к своим детям.

Отдали прежним хозяевам

Позже вдруг объявилась прежняя хозяйка Джесси. Она попросила вернуть ей собаку со щенками. Хоть семья Алексея уже и привязалась к новым питомцам, решили все-таки отвезти их обратно. Возможно, животные помогут вдове справится с утратой.

О судьбе Джесси Алексею рассказывают ветеринары. Щенки и их мама здоровы и они находятся действительно в хороших руках.

Фонд «Лордик»

У Алексея есть свой фонд помощи животным «Лордик». Он назван в честь собаки, которую около года назад Алексею не удалось спасти.

- Спасение животных началось на более высоком уровне благодаря и интернету. У нас появились сторонники, которые стали поддерживать и словом, и делом, и финансово. Появились небольшие суммы, которые использовались и тратились на бездомных животных, - рассказывает Алексей.

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