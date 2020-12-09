На дорогах Удмуртии за год отремонтировали более 60 инженерных сооружений

В Удмуртии завершилась реконструкция нескольких мостов Фото: https://vk.com/a.brechalov

Более 60 инженерных сооружений отремонтировали на дорогах Удмуртии за этот год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, дорожники заменили 53 водопропускных трубы, реконструировали два моста, построили четыре новых прямоугольных водопропускных трубы и выполнили плановый ремонт на четырех искусственных сооружениях.

Самой масштабной работой названа реконструкция моста через реку Ягуречку. Объект находился в предаварийном состоянии. После ремонта на мосту ввели ограничение движения для автомобилей свыше 20 тонн и ограничение скорости до 40 км/ч.

Второй крупный объект, ремонт которого выполнили в этом году, - мост через реку Талица на дороге Воткинск-Черная.

Также обстроены водопропускные трубы и локальные очистные сооружения Фото: https://vk.com/a.brechalov

Под обоими мостами установили локальные очистные сооружения, фильтрующие сточные воды с проезжей части.

Серьезная работа по реконструкции путепровода на улице Гончарова завершается в Сарапуле: вместо старой железобетонной конструкции установлено 42-метровое металлическое сооружение на свайном основании. Уже обустроены проезжая часть с двухсторонним движением и тротуар.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы еще по 12 искусственным сооружениям. Помимо этого дорожные службы оценили состояние 320 мостов и 2883 водопропускных труб – на основании полученных данных будут планироваться работы в 2021 году. Точный список будет известен к концу декабря.

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