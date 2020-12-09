За год в Ижевске автомобилисты сбили 285 пешеходов

Чтобы напомнить участникам дорожного движения о проблеме безопасности на дорогах, автоинспекторы используют громкоговорители Фото: pixabay.com

Печальную статистику озвучила пресс-служба УМВД России по городу Ижевску: за минувшие 11 месяцев в городе произошло 285 наездов на пешеходов.

Отмечается, что каждый второй наезд произошел на пешеходном переходе. 281 человек пострадал и 13 людей погибли. Из числа пострадавших 63 – это дети, которые получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы напомнить участникам дорожного движения о проблеме безопасности на дорогах, сотрудники ГИБДД начали проводить в Ижевске профилактические мероприятия с использованием громкоговорящих устройств. С их помощью автоинспекторы призывают пешеходов быть внимательнее и переходить дорогу только в установленных местах, внимательно глядя по сторонам.

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