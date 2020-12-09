Рекорд заболеваемости коронавирусом побит: заболел 201 человек в Удмуртии Фото: pixabay.com

За минувшие сутки еще 201 человек заразился коронавирусом. Так вновь побит рекорд по заболеваемости в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб республики.

123 пациента вылечились и были выписаны. От болезни скончалось четыре женщины, которым было 62, 72, 73 и 91 год.

На сегодняшний день, 9 декабря, зарегистрировано за все время пандемии 15 226 случаев коронавируса в Удмуртии. 11 872 пациентов в республике уже выздоровели и выписаны. 253 человека, к сожалению, скончались от болезни.

За прошлые сутки провели 2 560 тестов на коронавирус в Удмуртии. А всего уже проведено 672 788 исследований на COVID-19.

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