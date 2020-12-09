Жилой дом в Удмуртии стал объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

Жилой дом Маклакова Алексея Матвеевича в Сарапуле внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Зданию присвоили статус объекта культурного наследия муниципального (местного) значения. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии. Этот дом находится на улице Труда,9, которая является одной из старейших в городе и тянется вдоль реки Кама.

Выяснить, кто является архитектором здания, не удалось. Однако некоторые эксперты утверждают, что элементы фасада могут являться творческим наследием Ф.М. Рослякова, который был первым Вятским архитектором.

Этот дом раньше был и рестораном «И.В. Александрова и наследники» и даже устраивали «арестный» дом.

Сейчас дом расселен.

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