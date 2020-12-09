Таблички с QR кодом появятся около мемориальных досок в Удмуртии Фото: pixabay.com

В трех городах Удмуртии установят таблички с QR кодами около мемориальных досок, героев России, уроженцев республики. Эта акция названа «Узнай про героя» и пройдет она в Ижевске, Глазове и Камбарке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Жители республики смогут пройти по специально организованному маршруту и узнать историю и биографию Героев России в новом технологичном формате. Мемориальные доски и QR коды установленных на фасадах зданий, где они учились или проживали.

Сегодня, 9 декабря, первые такие таблички с QR кодами появятся в школах №55 и №71. Там можно будет узнать факты из жизни Ильфата Закирова и Валерия Чухванцева. На остальных объектах нововведения появятся до конца недели.

- Акция «Узнай про Героя» проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» на территории Удмуртской Республики. Безусловно, акция носит патриотическую направленность, поможет освежить знание молодежи об истории, памятных датах, выдающихся Героях нашей страны, - говорит руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Александр Шамшурин.

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