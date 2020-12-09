Книга о Бурановских бабушках появилась в библиотеках Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Накануне, 8 декабря, в торжественной обстановке прошла передача книги «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили» Марии Толстухиной Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Прочитать книгу может любой желающий житель республики. Также несколько экземпляров передали представителям Республиканской библиотеки для детей и юношества, Центральной библиотечной системы Ижевска, районных библиотек в Шаркане, Завьялово и Малой Пургеи даже Зоопарка Удмуртии.

- Вы проделали большую работу, я знаю, что в этом произведении можно найти множество увлекательных моментов. Общение с бабушками даже через текст на бумаге дарит настоящее душевное очищение, — говорит директор учреждения Татьяна Тенсина.

Автор книги Мария Толстухина с 2009 по 2013 год работала администратором коллектива «Бурановские бабушки». Поэтому она знает много закулисных историй ансамбля.

Напомним, на «Евровидения-2012» Бурановские бабушки заняли второе место.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Театр из Удмуртии представит спектакль на Всероссийском театральном фестивале

Жуткое фото: машина вылетела на обочину и перевернулась в Удмуртии

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн