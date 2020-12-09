В одном из детских садов Удмуртии выявили незаконные поборы Фото: pixabay.com

В Сарапуле прокуратура выявила факт незаконных поборов детском саду. Проверку провели после жалобы родителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Воспитатель заставляла родителей покупать хозяйственные принадлежности для детского сада. Хотя закупкой необходимых для детей товаров должно заниматься учреждение. Так как, согласно законодательству, любые пожертвования для образовательных организаций осуществляются исключительно на добровольной основе. К тому же важно отметить, что все товары, которые родители покупали в детский сад не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Сейчас заведующая и сотрудники детского сада дисциплинарной ответственности. А все, что купили родители вернули им обратно.

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