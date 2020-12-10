Прокуратура добилась проведения капремонта в квартире инвалида в Удмуртии
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Прокуратура Ярского района провела проверку квартиры инвалида, который подал жалобу о том, что его жилище не соответствует нормам. Отмечается, что мужчина жил в квартире по договору социального найма с администрацией района. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры России.
Вместе с ним живет его семья, в том числе 6-летний ребенок.
— В ходе обследования жилого помещения выявлены признаки физического износа пола, его проседание, деформации межкомнатных перегородок, отслоение штукатурки межквартирной стены, — говорится в сообщении.
После проверки прокуратура направила иск в администрацию города. Их обязали провести капитальный ремонт пола. Сейчас в квартире инвалида уже проведены работы по обновлению.
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