Оперштаб опроверг слухи о распылении веществ над Ижевском Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

Оперштаб Удмуртии отреагировал на волнения жителей Ижевска, которых беспокоят участившиеся полеты авиации над городом. Так, в социальных сетях Александра Бречалова появилось сообщение от Марины Давлатовой.

- С 6 декабря по сегодняшний день наблюдаю, как пролетают самолеты и что-то распыляют. Летят всегда по 3-4 штуки друг за другом. Это явно не пассажирские авиалайнеры! Чем нас травят? - пишет девушка.

В своем официальном телеграмм-канале сотрудники оперштаба назвали эту информацию фейком. В качестве доказательств приложили скриншот с сайта flightradar24.com, который отображает движение самолетов над Ижевском и всем миром.

- На скриншоте с картой вы можете заметить, что над столицей Удмуртии увеличилась частота транзитного движения пассажирских воздушных судов. Поэтому ижевчане стали чаще замечать в небе следы пролетающих самолетов. Вот и все, никакой мистики, - говорится в сообщении.

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