Выехал на встречку для обгона: две легковушки и автобус столкнулись в Удмуртии

Две легковушки и автобус столкнулись в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне утром, 9 декабря, на 23 км трассы «Ижевск-Люк» 55-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречку, чтобы обогнать автобус «ПАЗ», который ехал перед ним. Однако мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль «ВАЗ-2121». Ударом его развернуло и он во второй раз врезался уже в автобус. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД.

В аварии пострадали водитель автомобиля «Шевроле Нива», водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2121».

Водитель автобуса не пострадал. Также внутри, к счастью, не было пассажиров.

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