На замену освещения в Ижевске объявили аукцион на 251 миллион рублей Фото: Амир Закиров

Аукцион на замену освещения города объявило МУП «Горсвет» Ижевска. Цена контракта составит максимум 251 миллион рублей, согласно информации на сайте госзакупок.

В условия контракта входит не только обеспечение бесперебойной работы освещения Ижевска, но и замена устаревших светильников на светодиодные. Отмечается, что гарантийный срок на фонари должен составлять не менее 60 месяцев. В планах заменить 1036 светоточек в 2021 году, а в 2022 - 1553.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 21 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выехал на встречку для обгона: две легковушки и автобус столкнулись в Удмуртии

Оперштаб опроверг слухи о распылении веществ над Ижевском

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн