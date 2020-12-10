Семь автомобилей столкнулись в центре Ижевска

Фото: ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Накануне вечером, 9 декабря, около здания администрации Ижевска произошло ДТП с участием сразу семь автомобилей. 42-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по переулку Северный в сторону улицы Пушкинской. Он не справился с управлением из-за чего и столкнулись сразу семь машин на оживленной улице в час пик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП пострадал виновник аварии. Отмечается, что он не был пьян.

После происшествия на близлежащих улицах города образовались пробки. На месте работали сотрудники ГИБДД, осуществляя регулирования движения автомобилей.

На данный момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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