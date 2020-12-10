Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске

Лед добывают на пруду в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

Накануне, 9 декабря, в Ижевске начали заготавливать материал для ледового городка. Работы проводятся на набережной пруда. Рабочие расчистили пространство и напилили блоки льда бензопилой. Сейчас их поднимают из воды. Параллельно лед будут увозить на Центральную площадь — именно там раскинется ледовый городок.

— Особых требований к материалу нет. Важно, чтобы он был чистым. Порой попадаются бракованные блоки: из-за рыбаков остаются лунки, кто-то кидает камни. Совсем плохие заготовки мы выбрасываем, но в этом году пока с таким не сталкивались, — говорит Марат Исламов, бригадир подрядной организации.

Сейчас куски льда поднимают из воды Фото: Анастасия Захарова

Минимальная толщина льда должна быть от 20 см. Сейчас же она составляет уже 27. Всего, для городка на центральной площади нужно заготовить 600 блоков, вес которых составит 500 килограмм. Из которых 182 уже достали из воды. Этим занимались шестеро рабочих.

Чтобы лед не разбился во время перевозки, его будут укладывать плотно и стягивать ремнями.

Чтобы лед не разбился во время перевозки, его будут укладывать плотно и стягивать ремнями Фото: Анастасия Захарова

Напомним, ледовый городок в этом году будет посвящен тематике «Семь чудес света». Он появится на Центральной площади около Театра оперы и балета. Новогодняя елка загорится уже 19 декабря. А о том, будут ли проводится массовые гулянья, расскажут позже. Решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки

К Новому году также планируют закончить ремонт третьей очереди Центральной площади. Срок сдачи объекта — 25 декабря. Сейчас пространство около кинотеатра «Россия» перегорожено забором.

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