Арфистка из Ижевска стала лауреатом международного конкурса «Щелкунчик» Фото: facebook.com (@ Сергей Белоусов)

8 декабря 13-летняя арфистка из Ижевска Светлана Новикова получила бронзового Щелкунчика в номинации струнные инструменты в XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Награждение проходило в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Финалисты конкурса выступили на одной сцене с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Михаила Шехтмана.

В 2020 году участие в конкурсе приняли 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России. Конкурс состоялся несмотря на пандемию. Всего было заявлено три номинации: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты. Конкурс проходил в три тура. Кроме экспертного жюри, лучших выбирали и зрители. 8 декабря прошло смс-голосование для определения обладателя приза зрительских симпатий. Им стал Роман Шер в номинации «фортепиано».

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