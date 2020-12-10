Суд рассмотрит апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в феврале Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верховный суд Удмуртии назначил дату рассмотрения апелляции ранее осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Заседание пройдет 2 февраля 2021 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Жалобы, которые неоднократно направляли и сам осужденный, и его адвокат Галина Сбоева. Последняя жалоба поступила в суд 9 декабря 2020 года. Что не нарушает законных сроков подачи апелляции. Ведь приговор был вынесен Александру Соловьеву 14 октября.

Напомним, за взятку в особо крупных размерах ему назначено 10 лет строгого режима и штраф 275 млн рублей. Судом были учтены следующие обстоятельства, смягчающие вину: способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, возраст обвиняемого и его состояние здоровья. А также наличие у Александра Соловьева наград и званий.

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