Более десятка участников прислали видео для конкурса «Карапузы, на старт!»
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Уже более десятка родителей отправили в редакцию «Комсомолки» видео со своими малышами. На кадрах карапузы делают свои первые шаги, ползают и каются с горок. Некоторые родители, воспользовались нашими советами, начали поднимать новогоднее настроение себе и нам. Так, в номинации «Лучший костюм» есть видео с очаровательным мини Дедушкой Морозом.
Дорогие родители, ваши видео для участия в конкурсе мы ждем на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или в сообщения группы Комсомольская правда | Ижевск до 21 декабря!
Напомним, в этом году конкурс пройдет в режиме онлайн. Номинации, в которых могут поучаствовать ваши детки в возрасте от 7 месяцев до 3 лет, такие:
- Лучший костюм ребенка
- Лучшая группа поддержки
- Лучшая приманка
- Смешные падения
- Самый спортивный
Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.
Генеральный партнер - лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).
Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Арфистка из Ижевска стала лауреатом международного конкурса «Щелкунчик»
Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Ижевска получил национальную спортивную премию