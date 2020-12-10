Более десятка участников прислали видео для конкурса «Карапузы, на старт!» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уже более десятка родителей отправили в редакцию «Комсомолки» видео со своими малышами. На кадрах карапузы делают свои первые шаги, ползают и каются с горок. Некоторые родители, воспользовались нашими советами, начали поднимать новогоднее настроение себе и нам. Так, в номинации «Лучший костюм» есть видео с очаровательным мини Дедушкой Морозом.

Дорогие родители, ваши видео для участия в конкурсе мы ждем на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или в сообщения группы Комсомольская правда | Ижевск до 21 декабря!

Напомним, в этом году конкурс пройдет в режиме онлайн. Номинации, в которых могут поучаствовать ваши детки в возрасте от 7 месяцев до 3 лет, такие:

- Лучший костюм ребенка

- Лучшая группа поддержки

- Лучшая приманка

- Смешные падения

- Самый спортивный

Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

Генеральный партнер - лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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