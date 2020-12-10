Ижевского подростка обвиняют в продаже наркотиков Фото: pixabay.com

16-летний студент техникума из Ижевска обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Теперь юноша предстанет перед судом, если его вина будет доказана, то подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Удмуртии.

Подросток был задержан сотрудниками полиции 14 сентября 2020 года. При нем нашли сверток с запрещенными веществами. Студент техникума рассказал, что забрал наркотики месте, которое ему указал продавец из интернета, чтобы в дальнейшем перепродать их.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотические средства. В ходе следствий также допросили свидетелей и родителей 16-летнего подростка.

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