643 жителя предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение в Удмуртии Фото: pixabay.com

643 гражданина в возрасте от 50 лет и старше прошли в 2020 году профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография». Также за год заключили 2 659 социальных контрактов, в число которых входит дополнительное переобучение и получение новой профессии. Пресс-служба правительства Удмуртии подсчитали, что получается, возможностями нацпроекта воспользовался каждый 5 житель старшего поколения.

Отмечается, что в рамках нацпроекта 40 мест заработало в сети социальных гостиниц в Удмуртии в апреле 2020 года. Продолжается, запущенная в 2019 году, работа мобильных бригад, которые развозят граждан старше 65 лет в медучреждения. В 2020 году таким способом в больницы доставлено 3523 человека.

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