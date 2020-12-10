Удмуртские бренды вошли в топ-10 конкурса «Вкусы России» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Подведены итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Удмуртские бренды вошли в топ-10 сразу в трех номинациях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В первую десятку конкурса вошли ижевские овощные чипсы в номинации «Вкус без границ». Также в топ-10 вошло традиционное удмуртское блюдо - перепечи, которые были представлены в номинации «Загляните на огонек». Специальным призом от организаторов стал запуск банковских карт с изображением нашего блюда.

Еще лауреатами конкурса «Вкусы России» от Удмуртии стали:

сарапульская копченая стерлядь, удмуртский крем-мед, каракулинская пастила-пластинка, вяткогубернский мед, козий сыр Турынгурт, минеральная вода и годекшурские пельмени.

Всего участие в конкурсе приняло 500 брендов из 79 регионов России. Лучших выбирали в течение двух месяцев по 8 номинациям. При чем, решение, кто должен победить принимали жители страны в ходе народного голосования.

Победители конкурса получат помощь в продвижении от министерства сельского хозяйства России.

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