Недостача: грузчик из Удмуртии подозревается в краже 700 тысяч рублей у своей компании

Грузчик из Удмуртии подозревается в краже 700 тысяч рублей у своей компании Фото: pixabay.com

37-летний житель Сарапула подозревается в краже 675 000 рублей у предприятия, на котором он работал. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина доставлял и собирал мебель местным жителям. Он получал от них деньги, но не всю сумму затем отдавал в кассу организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Это выяснилось во время очередной ревизии.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

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