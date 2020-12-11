200 новых случаев заболевания выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии за последние сутки выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Также были выписаны и выздоровели 253 человека, т.е. это больше, чем заразилось. От болезни умерло 2 женщины - 77 лет и 83 года.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 15 628 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 256 человек выздоровели. 262 случаев болезни закончились летальными случаями.

За последние сутки провели исследований. А за все время сделали уже 689 239 тестов на коронавирус в Удмуртии.

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