1,5 миллиона рублей составил ущерб от незаконной вырубки елей в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии прошли 360 рейдов сотрудников минприроды республики с целью выявления пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев. Было выявлено 16 случаев нарушения, ущерб от которых оценили в 1,5 миллиона рублей. Материалы проверок рассмотрят правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме прочего в Дебесском районе обнаружили 5 фактов незаконной заготовки новогодних елей в сельхозе. Там проверку попросили провести местную администрацию.

Напомним, операция «Ель», которая направленна на предотвращение вырубки в предновогодний период, началась в Удмуртии еще 16 ноября. Следить за сохранностью лесов республики планируется до 1 января 2021 года.

Патрулированием лесов занимаются не только сотрудники минприроды, но и правоохранительные органы. Также установили 25 специальных постов, который проверяют автомобили, перевозящие ели.

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