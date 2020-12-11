Команда из Удмуртии победила во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Команда из Удмуртии «IT-animals» победила в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Жители наше республики разработали сервис электронных подписей, который сейчас использует «Почта России» для ускоренной обработки обращений граждан. В команде разработчиков Илья Шумилов, Кирилл Петров, Дмитрий Николаев и аналитик Марина Патрушева, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В финал вышли 45 победителей, между которыми разделили призовой фонд - 22,5 млн рублей. Нашей команде выделили 750 тысяч рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 304 команды со всей страны. Участникам предлагалось за двое суток решить 15 задач для крупнейших коммерческих и государственных организаций.

- Это настоящий прорыв. Цифровая трансформация в действии! Поздравляю ребят с отличным результатом! - написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

1,5 миллиона рублей составил ущерб от незаконной вырубки елей в Удмуртии

Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн