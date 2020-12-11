Тела молодого человека и девушки нашли в одном из гаражей в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Глазове в одном из гаражей найдены тела 24-летнего мужчины и 18-летней девушки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить причину смерти местных жителей, сообщает пресс-служба СУ СК Удмуртии.

Утром 9 декабря житель Глазова заметил странную картину В гаражном кооперативе «Заря» он услышал работающий двигатель в одном из гаражей. При этом двери были плотно закрыты, и никто не отзывался. Мужчина заподозрил неладное и вызвал полицию.

Следователи выехали на место, вскрыли гараж, где и нашли машину, внутри которой находились уже погибшие молодой человек и девушка. Отмечается, что телесных повреждений сотрудники полиции не увидели.

Сейчас проводится осмотр места происшествия и опрашиваются возможные свидетели для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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