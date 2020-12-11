Есть вопрос: когда обустроят лестницу к роднику в сквере Драгунова?

Жителей города беспокоит состояние лестницы, которая ведет к роднику в сквере Драгунова Фото: Татьяна Бускина

Жителей города беспокоит состояние лестницы, которая ведет к роднику в сквере Драгунова. Сообщение с просьбой обратить внимание на аварийное сооружение, которым каждый день пользуются граждане, в том числе и пенсионеры, появилось в группе «Благоустройство г. Ижевска» в социальных сетях.

- Здравствуйте, хотелось бы обратить внимание Администрации на аварийное состояние лестницы к роднику в сквере Драгунова. Она находится в плачевном состоянии и представляет угрозу для жизни (прогнила, несколько ступенек отсутствуют, опоры уже нет) Между тем, каждый день здесь набирают воду жители со всей округи, очень много пожилых. Если кто-то себе что-то сломает, кто будет нести ответственность? - пишет Татьяна Бускина.

В комментариях к записи, ответ на вопрос ижевчанки дал заместитель главы администрации Ленинского района Динар Шарисламов.

- В настоящее время пакет документов для объявления торгов с целью привлечения подрядчиков уже в работе. Соответственно, в начале предстоящего года работы по восстановлению конструкций спуска к роднику будут реализованы, - написал Динар Шарисламов.

Также жители пожаловались на то, что другую лестницу, которая ведет к пруду в сквере Драгунова, не стали чистить, а просто запретили вход для ижевчан. Заместитель главы администрации Ленинского района пояснил, что эти меры временные и введены исключительно для безопасности граждан.

- Меры к ограничению доступа к металлической лестнице были приняты в связи с розливом воды и образовавшейся наледи. Меры временные, до ликвидации последствий разлива. Лица, допустившие слив вод, устанавливаются, - комментирует Динар Шарисламов.

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