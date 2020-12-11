Поступило новое оборудование для утилизации медицинских отходов Фото: ИА «Удмуртия» Руслан Нуриахметов

Два корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы в Ижевске появятся в сентября 2021 года. Взрослое отделение сможет разместить 100 пациентов, а отдельный корпус для малышей рассчитан на 40 человек. Также в новой больнице будут работать почти 500 медработников. Сейчас в медучреждение поступило современное оборудование для утилизации медицинских отходов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главврача тубдиспансера Екатерину Тюлькину.

- Закупаются современные утилизаторы, которые превращают медицинские отходы в бытовые. Это очень важный аспект работы медицинской организации, - говорит Екатерина Тюлькина.

Таких утилизаторов в Удмуртии всего два. Первый работает уже около 10 лет. Новое оборудование привезли из Италии.

На строительство новых зданий диспансера уже затрачено около 280 млн рублей. Дополнительные средства выделили для закупку оборудования, которое должно прийти в центр до конца 2020 года. Также будет организовано обучение для детей, которые находятся на стационарном лечении.

- Предусмотрены работа воспитателей и педагогов для того, чтобы дети не отставали от учебного процесса, - говорит главврач БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница Минздрава Удмуртии».

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