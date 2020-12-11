Ижевчанин стал экспертом на лобном месте «Дома 2» Фото: личный архив героев

Уроженец Ижевска Алексей Бегешев посетил лобное место телепроекта «Дом 2» (16+) и выступил там экспертом. Так организаторы решили приглашать к участию людей, разбирающихся в разных сферах - психологов, сексологов, рунологов, артистов, чтобы те могли дать советы участникам по поводу сложившихся ситуаций.

- Меня позвали как блогера, журналиста: у меня на Ютубе есть канал, где 2.35 млн подписчиков. Плюс я постоянно участвую в реалити шоу. Я согласился – было интересно оказаться на поляне. В общем, я давал советы как строить отношения, не имя своих, - говорит Алексей.

Сам не прочь поучаствовать

Молодой человек когда учился в школе и сам смотрел передачу. Сейчас, по его словам, проект заметно вырос и изменился.

- Зная мою любовь к реалити, друзья регулярно отправляют меня на проект. И лет 5-6 назад я бы еще пошел. Тогда я только приехал в Москву, заняться было не чем… Сейчас есть работа, я не могу там остаться.

Алексей говорит, что и сам не прочь был бы поучаствовать в этом телепроекте, если бы было больше свободного времени.

- Показывать эмоции на камеру – это не так сложно, как кажется. Спасибо «Охоте» (16+) https://izhlife.ru/star_life/66015-izhevchane-vyleteli-iz-shou-ohota-na-ntv.html , когда мы с напарницей были в бегах. И ругались, и рыдали, и смеялись, боялись, что нас поймают – в общем, испытали весь спектр эмоций! Мне казалось, что я не смогу делать это перед камерой, но когда ты полностью погружен в процесс, живешь этим, то не замечаешь камер и делаешь все так, как в жизни!

Почти заселился с одной из участниц

На съемках программы Алексей провел чуть больше часа, при этом запись велась все время и без остановок.

- Вместе со мной в этот день в качестве экспертов были психолог и продюсер. Редактор программы рассказал о том, какие темы сегодня обсуждаются на лобном и поведал предысторию ребят, что бы мы понимали, что у них случилось, и как мы можем помочь!

Молодого человека усадили на лобном месте с молодой участницей «Дома 2» из Анапы - Кики.

- Мы сразу подружились. Нашли общие интересы – у нас у обоих есть кошки. Даже пошутили про заселение. И пока ребята на лобном месте выясняли отношения и ругались, Кики про каждого рассказывала, что бы я понимал, кто они. После съемок, она провела экскурсию по территории проекта, мы добавились в «Инстаграме» и договорились встретиться вне съемок, попить кофе. Обещала рассказать обо всех подводных камнях, и каково это жить на проекте.

У участников отсутствует индивидуальность

На площадке уроженец Ижевска, конечно, познакомился не только с Кики. Он успел внимательно изучить большинство участников телестройки и составить мнение на их счет.

- Конечно, на проекте есть участницы, которые как будто выпускаются на одном заводе – нарощенные волосы, ресницы, надутые губы. Но! Там есть хорошие, адекватные девушки с чувством юмора, которые реально пришли строить любовь – живые, искренние, та же самая Кики. Она избегает конфликтов и ведет себя как настоящая леди.

СПРАВКА «КП»:

«Дом-2» - это самое продолжительное российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ (16+) с 11 мая 2004 года. Это продолжение проекта «Дом», где семейные пары строили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительского голосования.

Лозунг «Дома 2»: «Построй свою любовь!». Участники должны продемонстрировать в прямом эфире свое умение строить отношения. Кому удастся полюбить друг друга и доказать зрителям искренность своих чувств, достанется дом.

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