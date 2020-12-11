Перебегала дорогу на красный свет: молодую девушку сбила машина в Ижевске

Молодую девушку сбила машина в Ижевске
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне, поздним вечером 10 декабря на улице 10 лет Октября в Ижевске «Лада-Гранта» сбила 19 летнюю девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу на красный свет. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. Он не пострадал. А вот девушка получила травмы и ее увезли в больницу.
О силе удара можно судить по состоянию машины после ДТП. У нее разбито лобовое стекло со стороны пассажира, сломано правое боковое зеркало и передняя фара. Также повреждены бампер и отвалилась табличка с госномером.
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