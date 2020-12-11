Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за последние сутки выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.
Также были выписаны и выздоровели 253 человека, т.е. это больше, чем заразилось. От болезни умерло 2 женщины - 77 и 83 лет.
За все время сделали уже 689 239 тестов на коронавирус в Удмуртии.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 7 782
Воткинск - 697
Глазов - 819
Можга - 712
Сарапул - 481
Завьяловский район - 925
Алнашский район - 328
Балезинский район - 184
Вавожский район - 146
Воткинский район - 183
Глазовский район - 137
Граховский район - 117
Дебесский район - 85
Игринский район - 272
Камбарский район - 93
Каракулинский район - 107
Кезский район - 184
Кизнерский район - 152
Киясовский район - 100
Красногорский район - 189
Малопургинский район - 243
Можгинский район - 193
Сарапульский район - 184
Селтинский район - 127
Сюмсинский район - 119
Увинский район - 298
Шарканский район - 218
Юкаменский район - 113
Якшур-Бодьинский район - 189
Ярский район - 116
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