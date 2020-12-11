Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за последние сутки выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Также были выписаны и выздоровели 253 человека, т.е. это больше, чем заразилось. От болезни умерло 2 женщины - 77 и 83 лет.

За все время сделали уже 689 239 тестов на коронавирус в Удмуртии.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 7 782

Воткинск - 697

Глазов - 819

Можга - 712

Сарапул - 481

Завьяловский район - 925

Алнашский район - 328

Балезинский район - 184

Вавожский район - 146

Воткинский район - 183

Глазовский район - 137

Граховский район - 117

Дебесский район - 85

Игринский район - 272

Камбарский район - 93

Каракулинский район - 107

Кезский район - 184

Кизнерский район - 152

Киясовский район - 100

Красногорский район - 189

Малопургинский район - 243

Можгинский район - 193

Сарапульский район - 184

Селтинский район - 127

Сюмсинский район - 119

Увинский район - 298

Шарканский район - 218

Юкаменский район - 113

Якшур-Бодьинский район - 189

Ярский район - 116

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