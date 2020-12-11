В Удмуртии во второй раз пройдет Всероссийская акция «Елка желаний» Фото: pixabay.com

Второй раз в Удмуртии пройдет Всероссийская акция «Елка желаний», в ходе которой 60 детей, которые находятся в сложных ситуациях получат подарки. Также сюрприз к Новому году в рамках благотворительной акции в 2020 году могут ожидать пожилые люди, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Акцию запустил Президент России Владимир Путин 5 декабря. А Приволжский федеральный округ, к которому относится наша республика, присоединился к благотворительному проекту 8 декабря.

Напомним, в прошлом году «Елка желаний» проводилась в Удмуртии в первый раз. Тогда депутаты и члены Правительства Удмуртии поздравили 53 ребенка.

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