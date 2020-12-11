Вакцинация от коронавируса начнется в Удмуртии 14 декабря Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

В Удмуртию пришла партия из 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Вакцинация начнется уже 14 декабря 2020 года. Конечно, в первую очередь прививки поставят медикам в «красной зоне», сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

- В январе мы планируем приступить к вакцинации учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей ВУЗов, затем сотрудников служб жизнеобеспечения, - пишет Александр Бречалов.

Напомним, что Удмуртия на первом этапе ожидает 1299 доз вакцины. А в 2021 году планируют поставить прививки более чем 450 тысячам граждан.

Вакцинация будет проводится вакциной «Гам - КОВИД - Вак» и для этого в республике заработает 60 пунктов, в которых можно будет поставить прививку. Они будут располагаться в районных больницах и поликлиниках городов региона.

Также важно напомнить, что вакцинация является бесплатной и добровольной.

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