В детском саду Ижевска появилась метеостанция
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
В детском саду № 222 в Ижевске появилась метеостанция. Для малышей установили приборы для наблюдения за погодой, как у настоящей профессиональной метеослужбы. Так на территории дошкольного учреждения появились метеобудка, осадкомер, солнечные часы, визуализатор погоды, линейка для измерения снежного покрова, флюгер, ветровой рукав, кормушка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На территории дошкольного учреждения появились метеобудка, осадкомер, солнечные часы и другие приборы
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Новые объекты для развития детей появились благодаря их родителям. Этот проект, среди прочих, стал победителем республиканской программы инициативного бюджетирования в 2020 году. На его реализацию выделили чуть более 1 миллиона рублей.
Также тех средств, которые были выделены в детском саду № 222 установили новое ограждение, освещение и благоустроили площадку для отдельного сбора мусора. Кроме того на некоторых участках уложили новый асфальт.
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