В детском саду Ижевска появилась метеостанция Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В детском саду № 222 в Ижевске появилась метеостанция. Для малышей установили приборы для наблюдения за погодой, как у настоящей профессиональной метеослужбы. Так на территории дошкольного учреждения появились метеобудка, осадкомер, солнечные часы, визуализатор погоды, линейка для измерения снежного покрова, флюгер, ветровой рукав, кормушка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На территории дошкольного учреждения появились метеобудка, осадкомер, солнечные часы и другие приборы Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Новые объекты для развития детей появились благодаря их родителям. Этот проект, среди прочих, стал победителем республиканской программы инициативного бюджетирования в 2020 году. На его реализацию выделили чуть более 1 миллиона рублей.

Также тех средств, которые были выделены в детском саду № 222 установили новое ограждение, освещение и благоустроили площадку для отдельного сбора мусора. Кроме того на некоторых участках уложили новый асфальт.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии во второй раз пройдет Всероссийская акция «Елка желаний»

Вакцинация от коронавируса начнется в Удмуртии 14 декабря

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн