Отец и сын в Ижевске украли спецтехнику стоимостью 2,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

58-летний мужчина и его 37-летний сын в пьяном состоянии украли спецтехнику на одной из улиц Ижевска, стоимость которой составляла 2,5 миллиона рублей. Мужчин задержали и суд вынес решение по этому делу: старшему из мужчин назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, его сыну – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствием установлено, что ижевчане проживали в районе Восточный поселок. В ночь с 27 на 28 июня они отправились к остановке «Улица Бабушкина» в Ижевске. Недалеко от не проходила стройка. Там мужчины нашли установку для бестраншейного прокладывания труб. Они разобрали ее и по частям на садовой тачке перевезли к себе в дом. Они украли дизельный двигатель, насос и топливный бак.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли все награбленное и вернули владельцам.

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