8 новых автоклубов появилось в районах Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Новые автоклубы в 2020 году появились в Сарапульском, Завьяловском, Игринском, Воткинском, Балезинском, Увинском, Можгинском и Глазовском районах Удмуртии. Они уже совершили 80 выездов в отдаленные уголки республики и провели там несколько праздников. Например, концерт ко дню пожилого человека, 100-летию государственности Удмуртии и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Этот транспорт оборудован всем необходимым для проведения концертов и выступлений. Так, внутри машины установлены акустические системы, микшерный пульт, цифровые вокальные радиосистемы, шесть подвесных прожекторов и другая техника. Там есть специальные отделения для реквизита и декораций. И даже перевозятся скамейки для зрителей.

К тому же автомобили могут функционировать, как передвижные библиотеки. Отмечается, что автоклуб может работать и зимой.

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