Для дошколят в Ижевске открыли академию занимательных наук Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Ижевске открылась академия занимательных наук. Она знакомит дошколят с химией и физикой, биологией и зоологией, астрономией и археологией, геометрией и даже экономикой. Академия работает во Дворце детского творчества и готова рассказывать о науках воспитанникам детских садов каждый месяц, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Самыми первыми занимательные лекции посетили будущие выпускники детских садов №77, №97 и №141.

Проект поддерживается управлением образования администрации Ижевска, а также централизованной библиотечной системой города.

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