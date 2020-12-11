Пьяный водитель: три машины столкнулись в Ижевске

ДТП с участием пьяного водителя в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 10 декабря на улице Ленина в Ижевске столкнулись три автомобиля - «Фольксваген-Поло», «Киа» и «Дэу Нексия». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

При этом 42-летний водитель «Фольксвагена», который по предварительным данным и стал виновником ДТП, был пьян.

В аварии пострадало два человека - это водитель и пассажир автомобиля «Киа». Им оказали медицинскую помощь на месте аварии.

На данный момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Против пьяного водителя составлены административные материалы, а его машина находится на штрафстоянке.

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