Рассказываем о ижевчанах: врач-реаниматолог пишет детективы, а создатель хоккея на валенках получает национальную спортивную премию

Врач-реаниматолог Татьяна Шарпар пишет детективы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» рассказывали про интересных ижевчан.

Сначала мы поговорили с врачом-реаниматологом, которая в свободное от работы время пишет детективы. Татьяна Шарпарь рассказала, что до Нового года выйдет ее новая книга.

А во второй части нашей программы мы узнали у Михаила Смагина, за что он получил Национальную спортивную премию и куда он потратит призовой миллион рублей.

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