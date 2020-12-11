Кафе и рестораны в Удмуртии будут работать до часа ночи

Общепит в Удмуртии будет работать до часа ночи Фото: pixabay.com

С 11 декабря общепиту в Удмуртии разрешили работать до 01:00 часов. Изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии об ограничительных мерах. На территории кафе и ресторанов должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Теперь кафе, ресторанам и иным предприятиям общественного питания можно будет работать с 07:00 до 01:00. Отмечается, что такие меры были приняты в связи с просьбами предпринимателей и жителей республики.

Ранее о возможном изменении в графике работы заведений глава республики Александр Бречалов говорил во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Напомним, с 9 октября, кафе и рестораны работали с 23:00 до 7:00. Исключением, как и сейчас, были доставка продуктов и продажа навынос.

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