Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 декабря 2020 года: 500 доз вакцины в Удмуртии и возможность локдауна Фото: pixabay.com

В Удмуртии за последние сутки выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Также были выписаны и выздоровели 253 человека, т.е. это больше, чем заразилось. От болезни умерло 2 женщины - 77 и 83 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 15 628 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 256 человек выздоровели. 262 случая болезни закончились летальным исходом.

За все время сделали уже 689 239 тестов на коронавирус в Удмуртии.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртию пришла партия из 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Вакцинация начнется уже 14 декабря 2020 года. Конечно, в первую очередь прививки поставят медикам в «красной зоне».

Коронавирус в России

С каждым днем в Удмуртии количество зараженных продолжает расти. Многие переживают, что это может стать очередным стимулом для повторного закрытия заведений и учреждений республики. Однако, как пишет RT на русском, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что вводить локдаун в стране не планируется.

Некоторые граждане лечатся амбулаторно и получают лекарства бесплатно. Но также многие попадают в больницы. Оперштаб рассказал, что делать, если родителей увозят в больницу с коронавирусом, а маленьких детей не с кем оставить.

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