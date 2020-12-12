Главную елку города украшают в Ижевске

В Ижевске приступили к украшению новогодней елки на Центральной площади Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске приступили к украшению 20-метровой новогодней елки на Центральной площади, об этом сообщает пресс-служба города.

На зеленых ветках появятся 130 шаров и удмуртских звезд, а также две гирлянды на 100 и 140 метров из красных, синих и белых лампочек. Пробный запуск гирлянд запланирован на 16 декабря, а 19 декабря елка уже засияет яркими огнями.

Вытота елки в Ижевске - 20 метров Фото: пресс-служба Ижевска

Как отметил Алексей Верховцев, мастер муниципального предприятия «Горсвет», сами гирлянды и контроллер, отвечающий за их световую игру, рассчитаны на работу при температуре до -40°С.

На елку повесят 240 метров гирлянд и 130 шаров Фото: пресс-служба Ижевска

Праздничная иллюминация на улицах города также включится 19 декабря на улицах Пушкинской, Кирова, Горького, Лихвинцева, Наговицына и переулке Северном. Кроме того, в этом году световое оформление появится на улице Студенческой в городке Металлургов.

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