Порыв водопровода большого диаметра произошел в Ижевске

Улицу Нижнюю в Ижевске затопило водой Фото: Анастасия Волкова
Днем 12 декабря в Ижевске на улице Нижней произошло крупное затопление проезжей части. Об этом рассказали о очевидцы.
Движение по улице затруднено Фото: Анастасия Волкова
Как пояснили в пресс-службе города со ссылкой на руководство «Ижводоканала», произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм. В настоящее время ведутся аварийные работы. Повреждение обещают устранить до конца текущих суток.
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