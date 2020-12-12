Порыв водопровода большого диаметра произошел в Ижевске

Улицу Нижнюю в Ижевске затопило водой Фото: Анастасия Волкова

Днем 12 декабря в Ижевске на улице Нижней произошло крупное затопление проезжей части. Об этом рассказали о очевидцы.

Движение по улице затруднено Фото: Анастасия Волкова

Как пояснили в пресс-службе города со ссылкой на руководство «Ижводоканала», произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм. В настоящее время ведутся аварийные работы. Повреждение обещают устранить до конца текущих суток.

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