Количество внебольничных пневмоний выросло в 3 раза в Удмуртии

Xисло людей, перенесших заболевание, дошло до отметки в 43 819, Фото: freepik.com

Количество заболевших внебольничной пневмонией в Удмуртии выросло в 3,2 раза. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За 11 месяцев этого года число людей, перенесших заболевание, дошло до отметки в 43 819. За такой же период в прошлом году это количество было намного меньше - 13 461 случаев.

Однако среди детей, переболевших пневмонией, идет спад. По сравнению с прошлым годом, число случаев сократилось с 4 936 до 3 668.

Напомним, что в сентябре этого года число пациентов с внебольничной пневмонией по сравнению с этим же месяцем 2019 года выросло в 5,5 раза.

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