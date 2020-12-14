Заборы, теплицы и гаражи: как в Ижевске выявляют самозахваченные участки?

Определить незаконное пользование городскими территориями помогает специальный информационный сервис, Фото: Анастасия Михайлова

14 000 земельных участков в Ижевске могут быть признаны самовольно захваченными. К таким выводам пришли специалисты управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города в рамках инвентаризации. Определить незаконное пользование городскими территориями помог специальный информационный сервис - «Град ИНФО».

- Данная программа наложила результат аэрофотосъемки и соединила данные базы кадастра, Росреестра, налоговой и сведения по договорам аренды, - рассказала начальник управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска Елена Банникова. - Так мы видим, что самозахваченные участки закрашены розовым цветом.

Для уточнения границ управление использует специальный 3D-монитор.

- С помощью 3D-монитора получается рассмотреть участок с нескольких ракурсов, пояснила Елена Банникова. - Например, программа не может распознать палисадники. Они допустимы по правилам благоустройства.

При использовании 3D-монитора погрешность при распознавании участков уменьшается, Фото: Анастасия Михайлова

Инвентаризация земельных участков таким методом помогла определить случаи, когда можно территорию перевести в пользу собственника, а когда необходимо снести постройку, так как это приводит, например, к сужению дороги.

Придется заплатить штраф

После выявления самозахваченного участка у граждан только два пути: докупить территорию или освободить ее от построек. Стоимость земли можно рассчитать самостоятельно. Для этого ее кадастровую стоимость нужно поделить на площадь участка, который находится в собственности, и умножить на площадь самовольно занятой территории.

Но не всем удастся приобрести землю. Например, если участок располагается близко к лесу, то «захватчикам» придется снести сооружения.

- Мы каждому гражданину, который имеет право на перераспределение земель, направили письмо-уведомление с предложением прийти к нам и совершить необходимые мероприятия для узаконивания этого самозахвата, - рассказала Елена Банникова. - В любом случае это является нарушением статьи 7.1 КоАП и влечет наложение административного штрафа.

Для физических лиц сумма штрафа фиксированная - 5 000 рублей, предприятиям самозахват территории обойдется дороже. Чтобы точно определить границы собственного участка, можно обратиться в управление или посмотреть самим на портале Единого государственного реестра недвижимости.

Если уклониться от штрафа и не обратиться в управление имущественных отношений и земельных ресурсов, то дело может дойти до суда.

- Город выступает от имени собственника земли, а гражданин - захватчик, - объяснил начальник отдела муниципального земельного контроля Олег Костин. - Если жители к нам не придут, и не предпримут действия, то мы выйдем в суд. После его постановления судебные приставы дают определенный срок на исполнение, если гражданин не исполняет, то еще один штраф накладывается.

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