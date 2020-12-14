Новая скейт-площадка появится в Удмуртии

Площадка появится благодаря инициативе подростков, Фото: vk.com/id434814450

Новая скейт-площадка появится в Уве. Об этом на своей странице в социальных сетях написал глава муниципального образования Владимир Головин.

С просьбой обустроить скейт-парк в Уве к главе обращались и ранее. Чтобы обращение молодых людей не осталось лишь на бумаге, администрация провела большую работу. С помощью республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование» к работам привлекли более 600 тыс. рублей. На эти деньги закупили оборудование, которое уже прибыло в Уву.

- Сегодня с уверенностью можно сказать: скейт-парк в Уве будет, - говорится в сообщении главы.

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